Caner ile Cenk arasında gerilim
Ligin 7. haftasındaki Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta antrenmanda gerginlik yaşandı.
Milli takımlardan dönen futbolcuların katıldığı Beşiktaş'ın akşam antrenmanında, Caner Erkin ile Cenk Tosun arasında tartışma yaşandı. Dar alanda çift kale maç sırasında Caner Erkin, Cenk Tosun'a sert girdi.
"AYIP EDİYORSUN"
Caner'in kontrolsüz hareketiyle yerde kalan Cenk, takım arkadaşına 'Ayıp ediyorsun' diye seslendi. Cenk'in uyarısı sonrası sinirlenen Caner Erkin takım arkadaşının üzerine yürüdü. Bu esnada araya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna'nın girmesiyle tartışma daha da alevlenmeden engellendi.
CANER ERKİN'DEN AÇIKLAMA
Olay sonrası Caner Erkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tartışma hakkında tweet atan milli futbolcu, "Büyütülecek birşey yok Cenk benim kardeşimdir, antrenmanda böyle şeyler olur." ifadelerini kullandı.
CENK TOSUN'DAN CANER ERKİN PAYLAŞIMI
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, tartıştığı Caner Erkin ile çekilmiş gol sevinci fotoğrafı paylaştı. Akşam antrenmanında yaşanan gerginlik sonrası Caner Erkin, twitter hesabından "Büyütülecek bir şey yok. Cenk benim kardeşimdir, antrenmanda böyle şeyler olur" ifadelerini kullanmıştı. Cenk de, kendi twitter hesabından Caner Erkin'le yaşadığı gol sevinci fotoğrafını paylaşarak aralarında bir problemin olmadığını gösterdi.
VİDEO | BEŞİKTAŞ ANTRENMANINDA KAVGA
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 25
Yorum
sevinmek ? 7-8 senede 1 kere şampiyon olan renksizler artık şu sevinme işini bıraksa ? ama haklısınız yokluk zor
- "Kadroyu seçen hoca sonucuna katlanır"
Toplam 30
Yorum
cengızhan fatıh hoca form durumuna gore degıl kendıne yakın topcuları alıyor konya spordan basaksehırden topcu varmı zenıt uefa kupasını aldıgında fatıh tekke uefa nın 11 ıne secılmıstı mıllı takıma aldımı federasyonl bırlıkte ıstıfa etmesı gerekıyor
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 4
Yorum
EN BUYUK DUSMAN GS'YIN EN BUYUK DUSMANI SIMDIKI BASKANI DURSUN OZBEK VE KARDESIDIR AZIZ YILDIRIMIN KANKASI, INSAATCILAR , GS'YIN AVRUPADAN DISLANMASINI PLANLADILAR 3 KUPALI SAMPIYON TAKIMI DAGITILAR, TARAFTAR AYAKLANINCA BIR KAC TRANSFER YAPTILAR AMA GENE GS LIGDE 4. VE SENE SONUNDA GORUCEZ GS GENE AVRUPADA OLMUCAK. BUTUN PLAN GS'YI SIFIRLAMAK FLORYA'YI SATMAK. 2015 DE GS 165 MILYON EU. KAZANMISTI . AVRUPADA 19 SIRADAYDI , SIMDI KOMBILER 10 BINLERE DUSTI. GERISINI SIZ DUSUNUN.
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