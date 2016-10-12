 Caner ile Cenk arasında gerilim – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Caner ile Cenk arasında gerilim

    Caner ile Cenk arasında gerilim

    Ligin 7. haftasındaki maçı hazırlıklarına başlayan 'ta antrenmanda gerginlik yaşandı.

    Milli takımlardan dönen futbolcuların katıldığı 'ın akşam antrenmanında, ile arasında tartışma yaşandı. Dar alanda çift kale maç sırasında Caner Erkin, Cenk Tosun'a sert girdi.

    "AYIP EDİYORSUN"
    Caner'in kontrolsüz hareketiyle yerde kalan Cenk, takım arkadaşına 'Ayıp ediyorsun' diye seslendi. Cenk'in uyarısı sonrası sinirlenen Caner Erkin takım arkadaşının üzerine yürüdü. Bu esnada araya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna'nın girmesiyle tartışma daha da alevlenmeden engellendi.

    CANER ERKİN'DEN AÇIKLAMA
    Olay sonrası Caner Erkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tartışma hakkında tweet atan milli futbolcu, "Büyütülecek birşey yok Cenk benim kardeşimdir, antrenmanda böyle şeyler olur." ifadelerini kullandı.

    CENK TOSUN'DAN CANER ERKİN PAYLAŞIMI
    Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, tartıştığı Caner Erkin ile çekilmiş gol sevinci fotoğrafı paylaştı. Akşam antrenmanında yaşanan gerginlik sonrası Caner Erkin, twitter hesabından "Büyütülecek bir şey yok. Cenk benim kardeşimdir, antrenmanda böyle şeyler olur" ifadelerini kullanmıştı. Cenk de, kendi twitter hesabından Caner Erkin'le yaşadığı gol sevinci fotoğrafını paylaşarak aralarında bir problemin olmadığını gösterdi.

    VİDEO | BEŞİKTAŞ ANTRENMANINDA KAVGA

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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