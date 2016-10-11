Şans değil alın teri
Talisca, Benfica’dan sonra Başakşehir’e de harika bir frikik golü attı. Ancak bu füzeler tesadüf değil. Sambacı her idman sonrası yarım saat özel çalışıyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca kısa sürede tribünlerin sevgilisi haline geldi. 22 yaşındaki genç yıldız frikik golleriyle siyah-beyazlıları mest ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçının uzatma dakikalarında müthiş bir soğukkanlılıkla frikikten kiralık geldiği takımı avlayan Brezilyalı yıldız, önceki gün Vodafone Arena Stadı'nda Başakşehir ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da inanılmaz bir füze yolladı. Çapraz açıdan barajı aşarak harika bir gol kaydeden Talisca'nın bu golleri atabilmesi sadece doğal yeteneğiyle açıklanacak kadar basit değil. Öğrenmeye açık bir futbolcu olan Talisca, Kartal'ın her idmanı sonrası sahada kalarak frikik çalışıyor. Talisca kaleyi farklı açılardan gören her noktadan serbest vuruş kullanıyor. İşte antrenmanlarda sıkılmadan, bıkmadan defalarca denediği bu frikikler sayesinde maçlarda da topu iğne deliğinden geçirip, kalenin 'örümcek ağlarını' alıyor.
PORTEKİZ'DE TIK REKORU KIRDI
Talisca'nın idman ve maçlarda attığı frikikleri Portekiz'de büyük ilgi görüyor. Benfica deplasmanında attığı harika gol sonrası Portekizlilerin gözünü ayırmadığı 22'lik yıldızın videolarını paylaşmayan site yok. Talisca'nın frikik idmanı ve golleri Portekiz'de tıklanma rekorları kırıyor, onu kaçıran Benfica'lılar ise isyan ediyor.
PORTEKİZ'DE TIK REKORU KIRDI
Talisca'nın idman ve maçlarda attığı frikikleri Portekiz'de büyük ilgi görüyor. Benfica deplasmanında attığı harika gol sonrası Portekizlilerin gözünü ayırmadığı 22'lik yıldızın videolarını paylaşmayan site yok. Talisca'nın frikik idmanı ve golleri Portekiz'de tıklanma rekorları kırıyor, onu kaçıran Benfica'lılar ise isyan ediyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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