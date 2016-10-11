 Şans değil alın teri – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Şans değil alın teri

    Şans değil alın teri

    Talisca, ’dan sonra Başakşehir’e de harika bir frikik golü attı. Ancak bu füzeler tesadüf değil. Sambacı her idman sonrası yarım saat özel çalışıyor.

    'ın sezon başında 'dan kiraladığı Anderson Talisca kısa sürede tribünlerin sevgilisi haline geldi. 22 yaşındaki genç yıldız frikik golleriyle siyah-beyazlıları mest ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçının uzatma dakikalarında müthiş bir soğukkanlılıkla frikikten kiralık geldiği takımı avlayan Brezilyalı yıldız, önceki gün Vodafone Arena Stadı'nda Başakşehir ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da inanılmaz bir füze yolladı. Çapraz açıdan barajı aşarak harika bir gol kaydeden Talisca'nın bu golleri atabilmesi sadece doğal yeteneğiyle açıklanacak kadar basit değil. Öğrenmeye açık bir futbolcu olan Talisca, Kartal'ın her idmanı sonrası sahada kalarak frikik çalışıyor. Talisca kaleyi farklı açılardan gören her noktadan serbest vuruş kullanıyor. İşte antrenmanlarda sıkılmadan, bıkmadan defalarca denediği bu frikikler sayesinde maçlarda da topu iğne deliğinden geçirip, kalenin 'örümcek ağlarını' alıyor.

    PORTEKİZ'DE TIK REKORU KIRDI
    Talisca'nın idman ve maçlarda attığı frikikleri Portekiz'de büyük ilgi görüyor. Benfica deplasmanında attığı harika gol sonrası Portekizlilerin gözünü ayırmadığı 22'lik yıldızın videolarını paylaşmayan site yok. Talisca'nın frikik idmanı ve golleri Portekiz'de tıklanma rekorları kırıyor, onu kaçıran Benfica'lılar ise isyan ediyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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