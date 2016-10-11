Marcelo: Çok çalıştım
Bir stoper için ayaklarını çok iyi kullanan Marcelo Guedes bunun sırrını açıkladı. Deneyimli savunmacı "Başakşehir'e attığım gol tesadüf değil. İdmanlarda böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçlarda da çekinmeden deniyorum. Asıl işim tabii ki savunma ancak gol atmayı da seviyorum" dedi. Marcelo, Süper Lig'deki kritik derbide Galatasaray'a da kafayla güzel bir gol atmıştı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Marcelo: Çok çalıştım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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