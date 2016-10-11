Marcelo: Çok çalıştım

Bir stoper için ayaklarını çok iyi kullanan Marcelo Guedes bunun sırrını açıkladı. Deneyimli savunmacı "Başakşehir'e attığım gol tesadüf değil. İdmanlarda böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçlarda da çekinmeden deniyorum. Asıl işim tabii ki savunma ancak gol atmayı da seviyorum" dedi. Marcelo, Süper Lig'deki kritik derbide Galatasaray'a da kafayla güzel bir gol atmıştı.