 Marcelo: Çok çalıştım – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Marcelo: Çok çalıştım

    Marcelo: Çok çalıştım
    Bir stoper için ayaklarını çok iyi kullanan Marcelo Guedes bunun sırrını açıkladı. Deneyimli savunmacı "Başakşehir'e attığım gol tesadüf değil. İdmanlarda böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçlarda da çekinmeden deniyorum. Asıl işim tabii ki savunma ancak gol atmayı da seviyorum" dedi. Marcelo, Süper Lig'deki kritik derbide Galatasaray'a da kafayla güzel bir gol atmıştı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:08
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