Beşiktaş unutulmaz
Adı Kartal ile anılan Alman yıldız eski kulübünü öve öve bitiremedi. Mario Gomez “Beşiktaş benim için çok mücadele etti, bu unutulmaz. Türkiye muazzam” dedi.
Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de gol krallığına (26) ulaşan Mario Gomez, kalplere bir çizik atarak Wolfsburg'un yolunu tutmuştu. Beşiktaşlılar onu hiç unutamadı, Gomez de Kicker'e verdiği röportajda eski kulübünü öve öve bitiremedi. 31 yaşındaki forvet "Taraftarlar ve kulüp benim için çok mücadele etti, bu unutulmaz. Buradan ayrılma kararı aldığımda bir taraftarın açlık grevi yaptığı haberini bana verdiler. Umarım bu taraftar yeniden yemek yemeye başlamıştır. Beşiktaş'ta çok güzel bir yıl geçirdim" dedi. Türkiye'deki günlerini de özlemle yad eden Alman golcü "Orada misafirperverlik ve yardımseverlik muazzam. Ne zaman ihtiyacım olsa biri yardımıma koştu" açıklamasında bulundu.
KÖTÜ BAŞLADIK
Mario Gomez, "Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde izlemek zor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: Uzun süre sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordum. Hedefleri devamlı şekilde bu yönde olduğu için Wolfsburg'u tercih ettim. Bu sezona kulüp de ben de iyi başlamadık. Şu anda bunun hakkında konuşmak zor. Toparlanıp başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
KÖTÜ BAŞLADIK
Mario Gomez, "Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde izlemek zor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: Uzun süre sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordum. Hedefleri devamlı şekilde bu yönde olduğu için Wolfsburg'u tercih ettim. Bu sezona kulüp de ben de iyi başlamadık. Şu anda bunun hakkında konuşmak zor. Toparlanıp başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Beşiktaş unutulmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.