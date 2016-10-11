 Beşiktaş unutulmaz – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    unutulmaz

    Beşiktaş unutulmaz

    Adı Kartal ile anılan Alman yıldız eski kulübünü öve öve bitiremedi. Mario Gomez “ benim için çok mücadele etti, bu unutulmaz. muazzam” dedi.

    Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de gol krallığına (26) ulaşan Mario Gomez, kalplere bir çizik atarak Wolfsburg'un yolunu tutmuştu. Beşiktaşlılar onu hiç unutamadı, Gomez de Kicker'e verdiği röportajda eski kulübünü öve öve bitiremedi. 31 yaşındaki forvet "Taraftarlar ve kulüp benim için çok mücadele etti, bu unutulmaz. Buradan ayrılma kararı aldığımda bir taraftarın açlık grevi yaptığı haberini bana verdiler. Umarım bu taraftar yeniden yemek yemeye başlamıştır. 'ta çok güzel bir yıl geçirdim" dedi. 'deki günlerini de özlemle yad eden Alman golcü "Orada misafirperverlik ve yardımseverlik muazzam. Ne zaman ihtiyacım olsa biri yardımıma koştu" açıklamasında bulundu.

    KÖTÜ BAŞLADIK
    Mario Gomez, "Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde izlemek zor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: Uzun süre sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordum. Hedefleri devamlı şekilde bu yönde olduğu için Wolfsburg'u tercih ettim. Bu sezona kulüp de ben de iyi başlamadık. Şu anda bunun hakkında konuşmak zor. Toparlanıp başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:14
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