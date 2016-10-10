Formanın da yıldızı oldu
Beşiktaş taraftarı için varsa yoksa Ricardo Quaresma... Şampiyonluğun geldiği günden bu yana 200 bin civarında forma satan siyah-beyazlılarda forması en fazla rağbet gören ismin Portekizli yıldız olduğu bildirildi. Geçen sezon forma satış rakamını Mario Gomez'e kaptıran Q7, bu sezon yeniden hakkını geri aldı. Benfica maçından sonra attığı golle Talisca da formalarda en fazla ismi yazılan oyuncu oldu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
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