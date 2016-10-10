 Formanın da yıldızı oldu – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Formanın da yıldızı oldu

    Formanın da yıldızı oldu
    taraftarı için varsa yoksa Ricardo Quaresma... Şampiyonluğun geldiği günden bu yana 200 bin civarında forma satan siyah-beyazlılarda forması en fazla rağbet gören ismin Portekizli yıldız olduğu bildirildi. Geçen sezon forma satış rakamını Mario Gomez'e kaptıran Q7, bu sezon yeniden hakkını geri aldı. maçından sonra attığı golle Talisca da formalarda en fazla ismi yazılan oyuncu oldu.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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