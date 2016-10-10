 Üç oyuncu üçlü çektirdi – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Üç oyuncu üçlü çektirdi

    Üç oyuncu üçlü çektirdi
    Maçın kahramanlarından Marcelo, karşılaşma sonrası taraftarların isteği üzerine tribünlere giderek üçlü çektirdi. Bu oyuncunun ardın dan genç kaleci Utku Yuvakuran ile Talisca, taraftarlarla aynı şekilde sevinç yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarların özellikle genç kaleci Utku için yaptıkları tezahüratlar genç file bekçisini oldukça mutlu etti.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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