Üç oyuncu üçlü çektirdi
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:33
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
VEYSEL BU GURUR SENİN BÖBÜRLEN TERİM PARALAR CEBE
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
MERSIN33 SORMAZLARMI ADAMA HOCAMISIN YOKSA BAŞKA ÜLKYEMI CALISIYORSUNUZ DİYE BU KOMEDI NEDIR YA YENECEGIMIZ TAKIMA KARSI KORKAK OYNAYAN BIR TAKIM VAR !
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
yusuf 79 milyonuz diye övündügünüz türkiye 325 bin nüfuslu izlanda veya benzer ülkelere defalarca yeniliyorsa. kendi kendimizi aldatarak, hic bosu bosuna sorun nerede diye yorulmayalim. "islam da reform olmadan da bu durum degismez. :(
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