Üç oyuncu üçlü çektirdi

Maçın kahramanlarından Marcelo, karşılaşma sonrası taraftarların isteği üzerine tribünlere giderek üçlü çektirdi. Bu oyuncunun ardın dan genç kaleci Utku Yuvakuran ile Talisca, taraftarlarla aynı şekilde sevinç yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarların özellikle genç kaleci Utku için yaptıkları tezahüratlar genç file bekçisini oldukça mutlu etti.