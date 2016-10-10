‘Efendi’den müthiş satış
Beşiktaş'ın önceki gün satışa çıkardığı 'Efendi Beşiktaş' yazılı tişörtleri patlama yaptı. Siyah-beyazlılar, Türkiye'nin dört bir yanındaki Kartal Yuvası mağazalarına akın ederken, üründen sadece ilk 6 saatte 1 milyon TL'lik satış yapıldığı öğrenildi. Rekor niteliğindeki bu rakam ve ilgi yönetimin yüzünü güldürdü. 'Efendi Beşiktaş', kulübün 'Feda' ve 'Gururlan' trendi sonrası bu sezonki sloganı olarak duyurulmuştu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
‘Efendi’den müthiş satış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.