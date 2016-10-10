 ‘Efendi’den müthiş satış – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    ‘Efendi’den müthiş satış

    ‘Efendi’den müthiş satış
    'ın önceki gün satışa çıkardığı 'Efendi Beşiktaş' yazılı tişörtleri patlama yaptı. Siyah-beyazlılar, 'nin dört bir yanındaki Kartal Yuvası mağazalarına akın ederken, üründen sadece ilk 6 saatte 1 milyon TL'lik satış yapıldığı öğrenildi. Rekor niteliğindeki bu rakam ve ilgi yönetimin yüzünü güldürdü. 'Efendi Beşiktaş', kulübün 'Feda' ve 'Gururlan' trendi sonrası bu sezonki sloganı olarak duyurulmuştu.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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