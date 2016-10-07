 Sakatlardan müjdeli haber – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Sakatlardan müjdeli haber

    Sakatlardan müjdeli haber

    Çaykur Rizespor maçında sakatlıkları sebebiyle , Gökhan İnler, Gökhan Gönül ve Talisca'dan yararlanamayan 'a, bu oyunculardan iyi haber geldi.

    Sağ üst adalesindeki problemini atlatan Talisca, milli ara sebebiyle takıma verilen 3 günlük arada bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü, şimdi de takıma katıldı. Sağ ayak parmağında kırık bulunan Gökhan İnler'in durumunun iyiyi gittiği; Gökhan Gönül ile 'un da maçında takıma dönebileceği öğrenildi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:11
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