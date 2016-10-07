Sakatlardan müjdeli haber
Çaykur Rizespor maçında sakatlıkları sebebiyle Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Gökhan Gönül ve Talisca'dan yararlanamayan Beşiktaş'a, bu oyunculardan iyi haber geldi.
Sağ üst adalesindeki problemini atlatan Talisca, milli ara sebebiyle takıma verilen 3 günlük arada bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü, şimdi de takıma katıldı. Sağ ayak parmağında kırık bulunan Gökhan İnler'in durumunun iyiyi gittiği; Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup'un da Kayserispor maçında takıma dönebileceği öğrenildi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:11
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