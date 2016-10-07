Baskıdan korkmam
Kartal’ın yeni sambacısı, “Beşiktaş’ta sakin bir ortam var. Baskı, Portekiz’deki gibi yoğun değil. Olsa da fark etmez, ben işimi en iyi şekilde yaparım” dedi
Beşiktaş'ın genç yıldızı Anderson Talisca, çarpıcı açıklamalarda bulundu. ESPN Brazil'in canlı yayınına bağlanan Talisca, sözlerine Benfica'da karşılaştığı zorluklardan bahsederek başladı. Brezilyalı oyuncu, "Benfica serüvenimin başı çok güzeldi. Böylesi büyük bir kulüpte ve Avrupa'da ilk yılımdı ve harikaydı. Ama bazı insanlar var ki siz iyi olduğunuzda, daha doğrusu bir Brezilyalı iyi olduğunda hemen sizi tutup aşağı çekmeye çalışıyor. Brezilya'da bu durum çok yok çünkü her şey açık ama Portekiz'de her şey çok kapalı. Özellikle geçen sezon Portekiz'de bir gazeteci bana takmıştı. Gol atıyordum üzerime oynuyordu. Daha çok gol atıyordum ve iyi oynuyordum o da üzerime daha çok geliyordu. Yönetim de bu isimden çok etkilendi. Ben de uzaklaşma kararı aldım" açıklamasını yaptı.
PROFESYONEL OLMAK
Genç olmasına rağmen, saha içinde ya da tribündeki baskılardan dolayı hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığını belirten Anderson Talisca şöyle devam etti: "Bizler için her zaman 'Onlar profesyonel, her duruma alışık olmalılar' derler. Elbette bu söylendiği kadar kolay olmuyor. Ama şunu itiraf etmeliyim ki, Beşiktaş'ta sakin bir ortam var. Buradaki baskı, Portekiz'deki gibi yoğun değil. Ayrıca olsa da benim için fark etmez. Sahaya çıkınca, sadece işime odaklanır, en iyisini yaparım. Kendime güveniyorum, bana güvenenleri de mahcup etmeyeceğimi biliyorum."
PROFESYONEL OLMAK
Genç olmasına rağmen, saha içinde ya da tribündeki baskılardan dolayı hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığını belirten Anderson Talisca şöyle devam etti: "Bizler için her zaman 'Onlar profesyonel, her duruma alışık olmalılar' derler. Elbette bu söylendiği kadar kolay olmuyor. Ama şunu itiraf etmeliyim ki, Beşiktaş'ta sakin bir ortam var. Buradaki baskı, Portekiz'deki gibi yoğun değil. Ayrıca olsa da benim için fark etmez. Sahaya çıkınca, sadece işime odaklanır, en iyisini yaparım. Kendime güveniyorum, bana güvenenleri de mahcup etmeyeceğimi biliyorum."
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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