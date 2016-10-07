 7 eksikle çalıştılar – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    7 eksikle çalıştılar

    7 eksikle çalıştılar

    , Kayseri maçı hazırlıklarını 7 oyuncusundan yoksun sürdürdü.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında siyahbeyazlılar salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptığı belirtildi. İdmana sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra milli takım kamplarındaki Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo , Aras Özbiliz ile Vincent Aboubakar katılmadı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:12
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