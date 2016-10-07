15 günde 4 kritik viraj
Milli maçların ardından yoğun bir maç trafiğine girecek olan Kara Kartal, Kayseri, Napoli ve Gençlerbirliği’ne gidecek; Antalya’yı evinde ağırlayacak
Milli maçlar için verilen aranın hemen ardından yoğun bir maç trafiğine girecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözü, 15 günde oynanacak 3'ü deplasman birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çevrildi... Siyah-beyazlıların 15 günlük maratonu Kayserispor deplasmanı ile başlayacak. 15 Kasım'daki bu maçın ardından 3 gün sonra İtalya'da Napoli deplasmanına gidilecek. 4 gün sonra Antalyaspor'u Vodafone Arena'da konuk edecek siyah-beyazlılar, zorlu ayı ise G.Birliği deplasmanı ile Ankara'da tamamlayacak.
İYİ DİNLEN, İYİ BESLEN
Zorlu periyot öncesinde oyuncuları ile birer görüşme yapan Güneş, özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunurken; dinlenme süreleri ve beslenmelerine özen göstermelerini istedi. Tesislerde yapılan yeniliklerle futbolcuların her türlü rahatlığını düşünen Güneş, oyuncularından mümkün olduğu kadar fazla tesislerde vakit geçirmelerini de talep ediyor.
İYİ DİNLEN, İYİ BESLEN
Zorlu periyot öncesinde oyuncuları ile birer görüşme yapan Güneş, özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunurken; dinlenme süreleri ve beslenmelerine özen göstermelerini istedi. Tesislerde yapılan yeniliklerle futbolcuların her türlü rahatlığını düşünen Güneş, oyuncularından mümkün olduğu kadar fazla tesislerde vakit geçirmelerini de talep ediyor.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:17
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