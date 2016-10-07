 Bir gol atsa yeter! – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Bir gol atsa yeter!

    Bir gol atsa yeter!

    İki sezon önce Erciyes forması giyen Mandjeck, vatandaşı için, “Zor seçim yaptı ama bir gol onu kendine getirir” dedi

    'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'a destek yağıyor.. 2014-15 sezonunda Kayseri Erciyes forması giyen Georges Mandjeck, vatandaşı 'a sahip çıktı. Şu anda Fransa Ligi takımlarından Metz'te forma giyen Kamerunlu oyuncu Mandjeck, Cezayir maçı için gittiği ülkesinde CRTV'ye yaptığı açıklamada, "Aboubakar zor bir seçim yaptı. 'de oynamak hem çok kolay, hem de çok zor. Bir gol atsa, kendine gelecektir. Türkiye'den teklif aldığında beni aramıştı, ben de ona yaşayabileceği zorluklardan bahsetmiştim... Ama o 'Ne olacak ki, ben Porto'nun oyuncusuyum' demişti. Şimdi beni daha iyi anlıyordur. Bir süre sıkıntı yaşar ancak iyi bir oyuncu, bunun üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:18
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