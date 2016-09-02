Aziz Akkaya döndü
Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta, başantrenörlük görevine Aziz Akkaya getirildi. Akkaya, Beşiktaş'ta 24 sene görev yaptı. Bu arada Beşiktaş Kadınlar Basketbol Takımı, ABD asıllı Belaruslu oyuncu Lindsey Harding'i renklerine bağladı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla, 1 senelik sözleşme imzalandı.
- 02 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Aziz Akkaya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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