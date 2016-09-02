 Aziz Akkaya döndü – Fotomaç – 02 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    döndü

    Aziz Akkaya döndü
    Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden 'ta, başantrenörlük görevine Aziz Akkaya getirildi. Akkaya, Beşiktaş'ta 24 sene görev yaptı. Bu arada Beşiktaş Kadınlar Basketbol Takımı, ABD asıllı Belaruslu oyuncu Lindsey Harding'i renklerine bağladı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla, 1 senelik sözleşme imzalandı.
    1. 02 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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