 Hedefteki adam Arda – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hedefteki adam Arda

    Hedefteki adam Arda

    Son dakikada yediği golle galibiyetini kaçıran ’da fatura milli yıldızımız ’a kesildi.

    Sahasında önceki gün son dakikada golüyle R.Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona'da gündem ... Ramos'un attığı gol öncesi yaptığı faul nedeniyle eleştirilen milli oyuncu; hem basın hem de taraftarlarının hedefindeki isim oldu. Barça'nın hocası Enrique, Arda'yı yaptığı faul için eleştirirken, "Bu sonucu ona bağlamamalıyız" ifadesini de kullandı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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