Bir yıldızını daha kaybetti
Barcelona kulübü, deplasmandaki Valencia maçında sakatlanan Andres İniesta'nın sahalara dönmesinin 6 ila 8 hafta süreceğini duyurdu.
Barcelona kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Valencia maçının ardından sağlık kontrolünden geçen İniesta'nın sağ diz yan çapraz bağlarında esneme olduğu ve iyileşme süresinin 6 ila 8 hafta olacağının öngörüldüğü belirtildi.
La Liga'nın 9. haftasında deplasmanda oynanan Valencia-Barcelona maçının 14. dakikasında sakatlanan İniesta, sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalmıştı. Barcelona'da bu sezon şimdiye kadar 9 maçta forma giyen İniesta, 1 gol attı.
İspanyol basını, İniesta'nın sakatlığından dolayı 2016 yılı sonuna kadar forma giymesinin zor olduğunu iddia etti.
Arda Turan ve Rafinha'dan gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Sakatlık nedeniyle kadroda olmayan Arda Turan'ın yanı sıra 3 hafta sahalardan uzak kalacak Pique ve 2 hafta takımdan ayrı kalacak olan Jordi Alba da Mestella'da sakat durumda.
Öte yandan dirseğindeki sakatlığından dolayı Valencia maçının kadrosunda yer almayan Arda Turan, Barcelona'nın 3-2 kazandığı maçın ardından Instagram hesabından yayımladığı mesajda, "Büyük kaptan, idolüm. Umarım hızlı bir şekilde iyileşirsin. Çok önemli galibiyet, tebrikler takım." diye yazdı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:59
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 23
Yorum
VESALIUS geçen yıl İSTANBULDA 9 kişi kaldık beraberliği yakaladınız. 7 kişi kaldık öne geçtiniz :D 11 e 11 olunca olmuyormu bebeğim. İlla arkanızda hakem desteği mi lazım. Onu bunu bilmemde TS kümeye diyen 40 bin kişi maç sonunda....
- ''90 dakika tek kale oynadık''
Toplam 5
Yorum
BEYAZ tek kale oynamis, topu topu 2 tane pozisyonunuz var 90 dakikada, trabzon izin verdi o kadar, cunku defans yapan takimlara karsi acizsiniz:)
- Riekerink çıldırdı
Toplam 12
Yorum
kerem kaya ersun hocayı tirübüne gönderen zihniyet gs niz hocası daha fazlasını yaptı uyarı bile ypmadınız nerde sizin adaletiniz
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