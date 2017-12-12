Rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 5. tur rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri şunlar:
13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor: Süleyman Abay
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor: Burak Şeker
16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor: Koray Gençerler
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Serkan Çınar
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:38
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 5
Yorum
serdar akay yabancı sayısı azalacak bizimkiler hala yabancı peşinde :)))
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi!
Toplam 12
Yorum
planlamacı anca böyle avutursunuz kendinizi. bayerni elesek yine bir bahane bulursunuz. geçen seneki formunda değil falan dersiniz
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Muslera’nın kalesi düştü
Toplam 1
Yorum
Aslan SON 3 SEZONDUR TAKIMI YAKIYOR KIMSE GÖRMEK ISTEMIYOR BU KADAR HATAYI BIR TÜRK COCUGU YAPSAYDI NE OLURDU? COK KÖTÜ KALECI ARASTIRIN 3.SEZON!
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