 Rövanş maçlarının hakemleri belli oldu – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

    Rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 5. tur rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri şunlar:

    13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor: Süleyman Abay

    14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor: Burak Şeker

    16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor: Koray Gençerler

    17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Serkan Çınar

    18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor: Bahattin Şimşek

    20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:38
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