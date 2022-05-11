Mustafa Pektemek'ten final yorumu! "Kupayı Kayseri'ye getireceğiz"
11 Mayıs 2022, Çarşamba 12:17
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Kayserispor evinde Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti ve ilk finalist oldu. Kayserispor'un golcü oyuncularından Mustafa Pektemek A Spor canlı yayınına konuştu. Pektemek, Çok mutluyuz. Kendi sahamızda turun farklı olacağını biliyorduk. İlk maçta da iyi oynamıştık. Bugün gerçekten çok iyi oynadık. Çok fazla pozisyona girdik. Sonu güzel bitti. Bundan sonra finali düşüneceğiz. İnşallah kupayı Kayseri'ye getiririz. " dedi.