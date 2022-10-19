Milot Rashica Galatasaray - Kastamonuspor maçı sonrası konuştu!
19 Ekim 2022, Çarşamba 11:21
kopyalama başarılı!
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, evinde Kastamonuspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 7-0 kazandı ve üst tura yükseldi. Karşılaşmadan sonra Cimbom'un yıldızlarından Milot Rashica önemli açıklamalarda bulundu. Rashica, "Çok önemliydi bizim için bu maç, elememiz önemliydi. Çok fırsat bulduk, daha farklı da olabilirdi. Buradan olumlu şeyler çıkarabiliriz." dedi.