Konyaspor 1-1 Beşiktaş (2-3 Penaltılar) | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın sonunda penaltı atışlarıyla 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlıların yarı finaldeki rakibi Medipol Başakşehir oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada ceza sahasına kadar giren Oğuzhan, pas vermek istedi. Skubic'den seken topu ceza sahası içinde bulan Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



17'nci dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.



20'nci dakikada Shengelia'nın ceza sahası sağ çaprazından kullanıdığı serbest vuruşu kaleci Utku, kornere çeldi.



25'inci dakikada sakatlanan Montero, yerini Welinton'a bıraktı.



50'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Rosier'in şutu yandan auta çıktı.



71'inci dakika Atiba'nın pasında ceza sahası ıçında topla buluşan Oğuzhan'ın şutunda top kaleci Eray'da kaldı.



72'nci dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahasında topu önünde bulan ve kaleci Eray ile karşı karşıya kalan N'Koudou'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.



Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



99'uncu dakikada ceza sahasında Rosier'in pasında Ghezzal'ın kafa vuruşuna kaleci Eray müdahale etti.



119'uncu dakida sağ kanattan ceza sahasına giren Ghezzal'ın şutunda top kaleci Eray'da kaldı.



120'nci dakikada Kravets'in aşırtma vuruşunda kaleci Utku, ceza sahasında göğsüyle topa müdahale etti.



Maçın uzatma bölümü de 1-1'lik eşitlikle sonuçlanınca, maç penaltı atışlarına gitti.



Beşiktaş, penaltı atışlarında 3-2'lik üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.