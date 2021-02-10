Galatasaray 2-3 Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Akdeniz temsilcisinin yarı finaldeki rakibi, Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının galibi olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

24'üncü dakikada Davidson ceza sahasına girdi ve pasını ceza sahası içindeki Efecan Karaca'ya bıraktı. Efecan tek topla pasını Salih Uçan'a çıkartırken, bu oyuncunun vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



30'uncu dakikada kaleci Marafona'nın vurduğu uzun topun ardından Donk'un yere düşmesiyle Marcao ile bire bir kalan Babacar, rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 0-1.



34'üncü dakikada Babacar sol kanatta topla buluştu ve ceza sahasına girer girmez plase vuruş yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



41'inci dakikada Davidson topla hızlı çıktı ve ceza sahasına sokulan Salih Uçan'ı gördü. Topla buluşan Salih Uçan'ın sağ kanattan yerden ve sert vuruşunda top filelere gitti: 0-2.



İlk yarı deplasman ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



47'nci dakikada Tayfur Bingöl, Efecan Karaca'nın pasıyla topla buluştu ve Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.



48'inci dakikada topun başına geçen Babacar, meşin yuvarlağı Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gönderdi: 0-3.



62'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta rakiplerinden tek tek sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayakla yaptığı vuruşu kaleci Marafona çeldi.



64'üncü dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına sarkan Mohamed'in yaptığı vuruş direkten döndü.



70'inci dakikada sağ kanattan Yedlin'in ceza sahasına yaptığı ortada Onyekuru'nun kafa vuruşunu önce Marafona çeldi, sonrasında top direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma oyun alanına dönen topu kornere yolladı.



74'üncü dakikada Yedlin sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi, bu oyuncunun pasında Emre Kılınç'ın altı pas üzerinden vuruşu savunmadan sekerken, topu önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunu ise Marafona kornere çeldi.



83'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında topu kapan Gedson Fernandes vuruşunu yaptı, kaleci Marafona topu çeldi. Seken topa dokunan Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.



85'inci dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında Mohamed'in kafa vuruşu Marafona'da kaldı.



90+4'üncü dakikada ceza sahasına gelen ortada Mohamed'in kafa vuruşu direkten döndü, seken topa sert vuran Fernandes, ağları sarstı: 2-3.



Karşılaşmayı deplasman ekibi Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı ve kupada yarı finale yükseldi.