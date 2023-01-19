Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat'tan Çaykur Rizespor maçı sonrası şampiyonluk sözleri!
19 Ocak 2023, Perşembe 11:03
kopyalama başarılı!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. Eğribayat, “Taraftarımızın önünde oynamak benim için büyük gurur. Bana da çok destek veriyorlar sağ olsunlar. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi çeyrek finaldeyiz. Finale 4 maç kaldı. Her kulvarda şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Altay kendini kanıtlamış bir oyuncu, bu takımın kaptanı. Kötü oynadığını düşünmüyorum. Ara sıra böyle sıkıntılar olabiliyor. Taraftarlarımızdan ricam şu olabilir, benim adımı zikrederken bunu Altay'ı veya başka bir takım arkadaşımı incitmeden yapabilirler.” dedi.