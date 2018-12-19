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Etimesgut Belediyespor 0-1 Y. Malatyaspor
19 Aralık 2018, Çarşamba 12:00
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54' Ahmed Ildız
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VİDEO BULUNMAMAKTADIR.
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