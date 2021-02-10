Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in isyan ettiği pozisyonu yorumladı

10 Şubat 2021, Çarşamba 11:26
Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in isyan ettiği pozisyonu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye'nin Kupası programında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Fatih Terim'in maç sonrası 43. dakikada Alanyaspor ceza sahasında Emre Kılınç'a yapılan müdahaleyi yorumladığı pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Ben hakem olsam buna penaltı vermem." dedi.

MAÇIN DİĞER VİDEOLARI

  • ÖZET
  • GOLLER
  • DİĞER
BİZE ULAŞIN