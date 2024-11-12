Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur programı açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur programı belli oldu. TFF, bu turda müsabakaların 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacağını belirtti.

Ayrıca saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi sahalarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

İŞTE ZTK 4. ELEME TURU PROGRAMI

A SPOR'DAN YAYINLANACAK MAÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

3 ARALIK SALI

13.00 Alagöz Holding - Iğdır FK

15.30 Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

18.00 Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

20.30 Samsunspor - 52 Orduspor

4 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Alanyaspor - Fethiyespor

15.30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü

18.00 Konyaspor - Kepezspor

20.30 Bursaspor - Vanspor

5 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

15.30 Hatayspor - Osmaniyespor

18.00 Çaykur Rizespor - Silivrispor

20.30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor