Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur programı açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur programı belli oldu. TFF, bu turda müsabakaların 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacağını belirtti.
Ayrıca saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi sahalarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.
İŞTE ZTK 4. ELEME TURU PROGRAMI
A SPOR'DAN YAYINLANACAK MAÇLAR ŞU ŞEKİLDE:
3 ARALIK SALI
13.00 Alagöz Holding - Iğdır FK
15.30 Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
18.00 Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
20.30 Samsunspor - 52 Orduspor
4 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Alanyaspor - Fethiyespor
15.30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü
18.00 Konyaspor - Kepezspor
20.30 Bursaspor - Vanspor
5 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
15.30 Hatayspor - Osmaniyespor
18.00 Çaykur Rizespor - Silivrispor
20.30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor