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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur programı açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur programı açıklandı. İşte detaylar...

Giriş: 12 Kasım 2024, Salı 14:00 Güncelleme: 12 Kasım 2024, Salı 14:16

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur programı belli oldu. TFF, bu turda müsabakaların 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacağını belirtti.

Ayrıca saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi sahalarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

İŞTE ZTK 4. ELEME TURU PROGRAMI

A SPOR'DAN YAYINLANACAK MAÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

3 ARALIK SALI

13.00 Alagöz Holding - Iğdır FK
15.30 Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
18.00 Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
20.30 Samsunspor - 52 Orduspor

4 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Alanyaspor - Fethiyespor
15.30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü
18.00 Konyaspor - Kepezspor
20.30 Bursaspor - Vanspor

5 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
15.30 Hatayspor - Osmaniyespor
18.00 Çaykur Rizespor - Silivrispor
20.30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor

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