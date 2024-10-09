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Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Etimesgut Belediyespor ile Şırnak Petrolspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 09 Ekim 2024, Çarşamba 10:10

Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. Tur maçında Etimesgut Belediyespor ile Şırnak Petrolspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - ŞIRNAK PETROLSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor maçı 8 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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