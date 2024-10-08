Fethiyespor 2 (4) - (3) 2 Düzcespor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Düzcespor karşı karşıya geldi. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede Volkan Okur düdük çaldı. Mücadelenin ilk 11'leri ise şu şekildeydi:

FETHİYESPOR: Anıl Demir, Canberk Ömer Özdemir, Şahan Akyüz, Ömer Mert Gündüz, Samed Hakan Kılıç, Özcan Yaşar, Nurettin Çakır, Cihan Kazan, İbrahim Yüksel, Emre Bekir, Kayrahan Yılmaz. Fethiyespor'un teknik direktörlük görevini ise Selahaddin Dinçel üstleniyor.

DÜZCESPOR: Yunus Emre Genç, Berat Aydoğdu, Kağan Köroğlu, Abdurrahman Ayhanoğlu, Rıdvan Türker, Ahmet Emre Kartal, Enes Akkan, Sercan Uslu, Fatih Gök, Ramazan Özkabak, Berkay Ekici. Düzcespor'da teknik direktör koltuğunda Ahmet Yavuz bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Ev sahibi Fethiyespor, dakika 36'da Nurettin Çakır'ın golü ile açılışı yaptı: 1 – 0.

İlk yarıda başka gol kaydedilmedi ve devre arasına Fethiyespor üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarının ilk golü Düzcespor'dan geldi ve dakika 66'da Ramazan Özkabak'ın golü ile skor eşitlendi: 1 – 1.

Dakika 70'de Fethiyespor'un kazandığı penaltıyı Nurettin Çakır gole çevirdi ve hem kendisinin hem takımının 2. golünü kaydetti.

Düzcespor bu kez de Berkay Ekici'nin 81. dakikada attığı gol ile beraberliği yakaladı.

Uzatmalara giden maçta karşılıklı gol girişimleri başarısız sonuçlandı ve maç penaltı vuruşlarına gitti.

Penaltılar sonunda gülen taraf

İŞTE MAÇIN GOLLERİ