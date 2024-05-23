Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan şampiyonluk sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı kaldırdı. Galibiyet sonrası siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Cenk Tosun, takvim.com.tr'ye konuştu.

SALİH UÇAN: HER ŞEYİ UNUTTURDUK

Zor bir sezon oldu, çok kötü bir sezon geçirdik. Herkes çok mutsuzdu, tek bir gün ve tek bir maçla her şeyi unutturduk. Çok güzel oldu, sağ olun.

CENK TOSUN: BORCUMUZ VARDI, ARMAĞAN OLSUN

Çok mutluyuz, taraftarlarımıza borcumuz vardı. Kötü bir sezon geçirdik, onlara armağan olsun.