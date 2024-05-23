Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan şampiyonluk sözleri!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan şampiyonluk sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Cenk Tosun mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte iki futbolcunun o sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş: 24 Mayıs 2024, Cuma 01:26 Güncelleme: 24 Mayıs 2024, Cuma 01:27

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı kaldırdı. Galibiyet sonrası siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Cenk Tosun, takvim.com.tr'ye konuştu.

SALİH UÇAN: HER ŞEYİ UNUTTURDUK

Zor bir sezon oldu, çok kötü bir sezon geçirdik. Herkes çok mutsuzdu, tek bir gün ve tek bir maçla her şeyi unutturduk. Çok güzel oldu, sağ olun.

CENK TOSUN: BORCUMUZ VARDI, ARMAĞAN OLSUN

Çok mutluyuz, taraftarlarımıza borcumuz vardı. Kötü bir sezon geçirdik, onlara armağan olsun.

EN SON HABERLER

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'dan şampiyonluk sözleri!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası final maçının saati açıklandı
Beşiktaş başkanı Hasan Arat: Türkiye Kupası'nı Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyoruz