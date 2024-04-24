Final bileti İstanbul'da!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Emre Belözoğlu'nun ekibi A.Gücü ile Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş, Eryman Stadyumu'nda golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, siyah-beyazlı rakibine oranla daha baskılı ve istekli oynadı. Başkent temsilcisi Ali Sowe ile fileleri havalandırsa da, gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi. Sakatların fazlalığı nedeniyle Ankara deplasmanına 5 eksikle gelen Kara Kartallar, ilk 45 dakikalık bölümde rakip kalede tehlikeli olamadı.

ETKİLİ OLAMADILAR

Takımlar soyunma odasına gol atamadan giderken, ikinci yarıda ise daha dengeli bir oyun vardı. Hem Beşiktaş hem A.Gücü ileri uç oyuncuları zaman zaman rakip kalede tehlike yaratsalar da fileleri havalandırmayı başaramadılar. 90 dakikalık mücadele golsüz sona ererken, Türkiye Kupası'nda final biletini kazanarak takımı belirleyecek maç 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması berabere biterse uzayacak, eşitlik yine bozulması finale çıkacak takım penaltı atışları sonrası belli olacak.

AVANTAJLI SKOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, maç sonu basın toplantısına Morutan'a geçmiş olsun dileklerini belirterek başladı ve şöyle devam etti: "Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Biraz agresif olamadık. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı." dedi. Fenerbahçe derbisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Topraktepe, "İnanın bu maça odaklandık. Yarından (bugünden) itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

SEMİH'İN DURUMU...

"Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna yanıt veren Topraktepe, "Semih'in, Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak" ifadelerini kullandı.

MASUAKU 1.5 AY SONRA...

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Masuaku, yaklaşık 1.5 ay sonra maç kadrosunda dahil olurken, ikinci yarıda Umut Meraş'ın yerine oyuna girdi. Omar Colley bir karşılaşma, Salih Uçan da 2 ay sonra kadroya alınan diğer isimler oldular. Mert Günok da 1 maçın ardından kupa maçında ilk 11'deki yerini aldı.

KUPA MAÇINDA 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig'de geçen hafta yine MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçın ilk 11'inde, biri zorunlu 2 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş ilk 11'de görev yaparken, kalede ise Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekip sakatlığı düzelen Mert Günok'u görevlendirdi.