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Ankaragücü - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Beşiktaş maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 23 Nisan 2024, Salı 20:22 Güncelleme: 23 Nisan 2024, Salı 20:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında yarı final ilk maçında Ankaragücü - Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.

Mücadele ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

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ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Alexis Flips, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka



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Ankaragücü - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası