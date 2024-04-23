Ankaragücü - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında yarı final ilk maçında Ankaragücü - Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.



Mücadele ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanıyor.



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ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LERİ



Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Alexis Flips, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka





