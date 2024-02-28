Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İZLE | Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor ZTK maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İZLE | Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor ZTK maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Kadir Sağlam'ın düdüğüyle başlayacak maçta kazanan yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak. Ligdeki son 3 maçında mağlubiyet tatmayan Fırtına, Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmeyi istiyor. Peki Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor ZTK maçı hangi kanalda? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Giriş: 28 Şubat 2024, Çarşamba 16:24 Güncelleme: 28 Şubat 2024, Çarşamba 16:26

Trabzonspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetle kupaya veda etmesinin ardından Trabzonspor, Papara Park'ta RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Süper Lig'in son 3 maçından namağlup ayrıldı. Kadir Sağlam'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu

Başakşehir: Deniz, Kemen, Yağız, Opoku, Lima, Josef de Souza, Serdar, Emirhan, Abeid, Figueiredo, Keny

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Başakşehir maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 17.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

👉TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE👈

AVCI İLK PEŞİNDE
Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı. Avcı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı da ilk kez kazanmak.

SAĞLAM YÖNETECEK
ZiraatT ürkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

DOKUZ KEZ KAZANDI
Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92,
1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

ŞEHİR'E GEÇİT YOK
Trabzonspor, Başakşehir'e kupa maçlarında geçit vermiyor. Bugüne kadar turuncu-lacivertlilerle Türkiye Kupası'nda 4 kez karşılaşan bordo-mavililer bu periyotta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynana Süper Kupa Finali'ni Trabzon 2-1 kazanmıştı.

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Onuachu sözleri!
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İZLE | Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor ZTK maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı HANGİ KANALDA? | Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?
Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe | MAÇ ÖZETİ
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek