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Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE! Saat kaçta ne zaman?

Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE! Saat kaçta ne zaman?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş: 28 Şubat 2024, Çarşamba 19:40 Güncelleme: 28 Şubat 2024, Çarşamba 19:50

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muci, Semih.

Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Niangbo, Oğulcam, Cicaldau, Yunus, Muhammet.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş - Konyaspor maçı saat 20.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE! Saat kaçta ne zaman?