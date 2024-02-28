Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE! Saat kaçta ne zaman?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muci, Semih.

Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Niangbo, Oğulcam, Cicaldau, Yunus, Muhammet.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş - Konyaspor maçı saat 20.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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