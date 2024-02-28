Beşiktaş 2 - 0 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Müsabaka 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

Kartal'ın golllerini 32. dakikada Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş adını yarı finale yazdıran 3. takım olurken, Tümosan Konyaspor kupaya veda etti.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

23'üncü dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında ön direğe hareketlenen Gedson'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

32'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Muçi'nin sert şutunda top kaleci Deniz'in göğsünden sekti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Salih Uçan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43'üncü dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un şutunda kaleci Deniz topu çıkarmayı başardı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

57'nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Konyaspor atağında savunmadan seken meşin yuvarlağı kendi yarı sahasının ortasında önünde bulan Muçi, topu yaklaşık 70 metre sürdükten sonra sol kanattan ceza sahasına girdi. Muçi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak Yasir'e çarparak kornere çıktı.

58'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Gedson'un kullandığı kornerde altıpasın gerisinde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

83'üncü dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Savunmada yapılan pas hatasının ardından topu kapan Sambou'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Seken topu sırtı dönük şekilde önünde bulan Yunus Mallı'nın rövaşatasında Necip Uysal kritik bir müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi.

MAÇIN GOLLERİ