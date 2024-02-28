Ankara'da erken veda

Fenerbahçe'ye şok... Bu sezon tüm kulvarlarda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, ilk kaybı Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadı. Son şampiyon unvanıyla kupaya startı veren Fenerbahçe, dün çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-0'lık skorla boyun eğdi. 17 maçlık galibiyet serisi de bu karşılaşmayla beraber sona eren sarı-kanarya, aynı zamanda 2024'teki de ilk yenilgisini aldı. Maça pek istediği gibi başlayamayan İsmail Kartal'ın öğrencileri henüz 10. dakikada Olimpiu Morutan'ın golüyle geriye düştü. BU golden sonra rakip alanda biraz daha fazla topla buluşan Fenerbahçe, 33'te ikinci golü kalesinde gördü. Yaklaşık 70 metre topu süren Tasos, üç Fenerbahçeli oyuncu arasından şutunu attı ve İrfan Can'ı mağlup ederek takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci yarıya İsmail Kartal, 3 değişiklikle başlasa da fayda etmedi. 69'da Mert'in golü VAR'dan ofsayt ile iptal edildi. Ancak dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise bu kez Garry Rodrigues sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. Ankaragücü, bu sonuçla Fenerbahçe'yi kupanın dışına iterek adını yarı finale yazdırdı.

KRUNIC VE CENGİZ'E ISLIK

Fenerbahçeli taraftarlar, Rade Krunic ve Cengiz Ünder'e tepki gösterdi. Özellikle Cengiz Ünder, 77'de oyundan çıkarken sarı- lacivertli futbolseverler tarafından ıslıklandı. Maç içinde de Mert Müldür, sağ kanada gelmiyor diye Cengiz'i İsmail Kartal'a şikayet etti. İki oyuncuya sosyal medyada da büyük tepki vardı.

KARTAL'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal, son oynanan Kasımpaşa mücadelesinin 11'inden 8 ismi değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Osayi, Serdar Aziz, Bonucci, Zajc, Szymanski ve Batshuayi'yi dün 11'de sahaya sürdü. Kartal, Krunic, Cengiz ve Dusan Tadic'ten ise vazgeçmedi.

A.GÜCÜ HAK ETTİ

İsmail Kartal, mağlubiyetin ardından şunları söyledi: "İddialı gelmiştik. Pozisyon bulduk Cengiz'le ama olmadı. Rakibimiz daha istekliydi. Maçı kazanmayı hak ettiler. Bu sezon tepki koyamadan bize yakışmadan bitirdik. Hep birlikte ders çıkarmalıyız. Oyuncularımla konuştuk. Önümüze bakacağız. İstenileni veremedik. İyi oynamadık. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz."

HİÇ BEKLEMİYORDUM

Emre Belözoğlu, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. En büyük pay oyuncu arkadaşlarımızın. Her takıma meydan okuyacak gücümüz var. Mutluyum. Herkesi tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık" dedi. Belözoğlu, Fenerbahçeli taraftarın kendisine küfürlü tezahürat yapmasına ise "Ben Fenerbahçeli Emre'yim. Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Üzgünüm. Hiç beklemiyordum" diyerek sitemde bulundu.

COŞKULU KUTLAMA

Ankaragücü, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı. Futbolcular saha içinde sevinç yumağı oldu. 90 dakika sonunda Eryaman Stadı da bayram yerine döndü. Futbolcular, tribünlerin önüne gidip taraftarlarıyla birlikte yarı finali kutladı. Saha içinde 'erik dalı' oynandı. Soyunma odasında zafer pozu verildi.