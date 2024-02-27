MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında çeyrek final maçları oynanıyor.
Yarı finale yükselmek için MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?
MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı ATV'den naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ
MKE Ankaragücü: Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.