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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 27 Şubat 2024, Salı 20:30 Güncelleme: 27 Şubat 2024, Salı 20:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında çeyrek final maçları oynanıyor.

Yarı finale yükselmek için MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?
MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı ATV'den naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

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