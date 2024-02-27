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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! saat kaçta ne zaman?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş: 27 Şubat 2024, Salı 20:40 Güncelleme: 27 Şubat 2024, Salı 20:50

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor.

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATV CANLI YAYIN


FENERBAHÇE'DE 3 İSİM KAMP KADROSUNDA YER ALMIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmak için mücadele edecek olan Fenerbahçe, Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Fred ve İrfan Can Kahveci maçta süre alamayacak.

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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! saat kaçta ne zaman?
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