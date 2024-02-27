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Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Fenerbahçe taraftarının tepkisi...

Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Fenerbahçe taraftarının tepkisi...

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Giriş: 27 Şubat 2024, Salı 23:20 Güncelleme: 27 Şubat 2024, Salı 23:28
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Biz son lig maçında hak etmediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Maçın başından sonuna kadar bütün oyuncularımız elinden geleni yaptı. Buradaki en büyük pay oyuncularımızın. Taraftarımızla her takıma yetecek gücümüz var.

Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bundan dolayı da pişman olmadım. Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok.

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