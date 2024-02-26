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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. İşte kupa programı...

Giriş: 26 Şubat 2024, Pazartesi 10:16
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:


27 ŞUBAT SALI

20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe



28 ŞUBAT ÇARŞAMBA

17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir

20.45 Beşiktaş - Konyaspor



29 ŞUBAT PERŞEMBE

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük

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