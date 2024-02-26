Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:





27 ŞUBAT SALI



20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe







28 ŞUBAT ÇARŞAMBA



17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir



20.45 Beşiktaş - Konyaspor







29 ŞUBAT PERŞEMBE



20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük