Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:
27 ŞUBAT SALI
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor
29 ŞUBAT PERŞEMBE
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük