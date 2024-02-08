Konyaspor'dan tur füzesi!

Zİraat Türkiye Kupası son 16 turunda A Spor'dan yayınlanan maçta, normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor, çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmayı başaran iki şampiyonun karşılaşması, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Konyaspor'un bir topunun da direkten döndüğü maçta, Sivassporlu eski sağ bek Ahmet Oğuz, 109'da ceza sahası dışından kaleye gönderdiği füzeyle takımını çeyrek finale taşıdı.



"HER MAÇ ÖNEMLİ"

Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic, "Bizim için her maç önemli. Ligdeki durumumuz sıkıntılı. Kazanan takım oluşturmak istiyoruz" diye umut dağıttı.



"ÇOK GOL KAÇIRDIK"

Sivasspor hocası Bülent Uygun, "İlk yarı girdiğimiz birçok gol pozisyonu vardı. Böylesine yoğun bir ortamda bazı şeyleri başarmak çok zor oluyor" dedi.