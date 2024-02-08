Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebileceğiniz müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Trabzonspor'un ilk 11'i...

Giriş: 08 Şubat 2024, Perşembe 16:23 Güncelleme: 08 Şubat 2024, Perşembe 16:29

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Trabzonspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 8 Şubat Perşembe günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Ertuğrul, Nzaba, Yiğit Efe, Wu, Özgür, Musa, Melih, Ensar, Akabueze, Kayode, Oltan.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Nicolas Pepe ve Paul Onuachu forma giyemeyecek. Mislav Orsic, Hüseyin Türkmen, Filip Benkovic de sakat durumda.

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta?
Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) GOLLERİ İZLEYİN
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında duygusal anlar!
RAMS Başakşehir 3-2 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Türkiye Kupası