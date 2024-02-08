GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Trabzonspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 8 Şubat Perşembe günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Ertuğrul, Nzaba, Yiğit Efe, Wu, Özgür, Musa, Melih, Ensar, Akabueze, Kayode, Oltan.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Nicolas Pepe ve Paul Onuachu forma giyemeyecek. Mislav Orsic, Hüseyin Türkmen, Filip Benkovic de sakat durumda.

ASpor CANLI YAYIN