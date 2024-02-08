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Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. son 16 turu maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 08 Şubat 2024, Perşembe 17:25 Güncelleme: 08 Şubat 2024, Perşembe 17:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4.son 16 turu maçları oynanıyor.
Saat 17.30'da başlayan mücadelede Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çalıyor.

Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

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GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ertuğrul, Nzaba, Yiğit Efe, Wu, Özgür, Musa, Melih, Ensar, Akabueze, Kayode, Oltan.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

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