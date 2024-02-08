Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 4.son 16 turu maçları oynanıyor.

Saat 17.30'da başlayan mücadelede Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çalıyor.



Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor.



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GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ertuğrul, Nzaba, Yiğit Efe, Wu, Özgür, Musa, Melih, Ensar, Akabueze, Kayode, Oltan.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.