Gençlerbirliği 1 - 2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ziraat Türkiye Kupası

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Müsabakanın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Gençlerbirliği'nin golünü 14. dakikada Melih Bostan atarken, Trabzonspor'un golü ise 90+6. dakikada Eren Elmalı'dan geldi.

Karşılaşmayı son dakika golüyle uzatmalara taşıyan bordo-mavililer, ilk uzatma devresinin son dakikası olan 105. dakikada da Trezeguet ile bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇIN GOLLERİ