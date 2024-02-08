Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında son 16 turu maçları oynanıyor.

son 16 turu maçında Bitexen Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Kałuziński, Bytyqi, Veysel.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Rebic, Semih Kılıçsoy.

ASpor CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER BİTMİYOR!

Beşiktaş'ta adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Svensson dışında, tedavileri devam eden Omar Colley, Aboubakar, Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu; Antalyaspor karşısında görev yapmadı. Chamberlain ve Amir'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da kadroda yer almadı.