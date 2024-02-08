Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Maç saat kaçta, ne zaman?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Bitexen Antalyaspor ile Beşiktaş, Corendon Airlines Park'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat 20.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Kałuziński, Bytyqi, Veysel.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Rebic, Semih Kılıçsoy.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER BİTMİYOR!

Beşiktaş'ta adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Svensson dışında, tedavileri devam eden Omar Colley, Aboubakar, Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu; Antalyaspor karşısında görev yapamayacak. Chamberlain ve Amir'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da kadroda yer alamayacak.