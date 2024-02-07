İtalyan işi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda Karagümrük, Samsunspor'u ağırladı. A Spor'dan yayınlanan maçta ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda 68'de Marius Mouandilmadji, kırmızı-beyazlıları öne geçirdi. 72'de İtalyan savunmacı Biraschi, kafayla beraberliği getirdi. 89'da da diğer İtalyan orta saha Paoletti, ceza sahası dışından 90'a giden müthiş plasesiyle Karagümrük'ü çeyrek finale taşıdı.



SKORU TUTAMADIK



Samsunspor teknik Direktörü Gisdol, "Öne geçtiğimiz maçta yaptığımız basit hatalar nedeniyle skoru tutamadık. Taraftarlardan özür diliyoruz" dedi.



TURU HAK ETTİK



Karagümrük Teknik Direktörü Şota, "Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergiledik. Hak ettiğimiz bir galibiyetle çeyrek finale çıktık" diye konuştu.