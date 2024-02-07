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Türkiye Kupası Haberler GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. VAR'da ise Bülent Birincioğlu yer alacak. İki ekip de kazanmak ve çeyrek finale yükselmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler...

Giriş: 07 Şubat 2024, Çarşamba 19:48 Güncelleme: 07 Şubat 2024, Çarşamba 20:22

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Djilobodji, Ertuğrul, NKoulou, MBakata, Jevtovic, Furkan, Sorescu, Maxim, Dragus

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. RANDEVU
Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor. İki ekip Türkiye Kupası'nda ise 2. kez kozlarını paylaşacak. 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep BŞB ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

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