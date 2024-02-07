FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, transfer hakkında konuştu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

İsmail Kartal: "İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizim amacımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak. Futbolcular soyunma odasında şikayet etti. Bonucci geldi hocam ayağım şişti oynayamıyorum. dedi. Daha iyi zeminler olsun, futbolumuzu iyiye taşıyalım. Zeminin kötü olmasına rağmen iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Mert Müldür'ü zemine bağlayamayız. Adalesinde sertleşme var. Zemin kötü diye her şeyi zemine bağlayamayız ama bu ağır sahalarda bunlar oluyor."

"Gidenler ve gelenler olacak mı, bilmiyorum. Bakalım nasip".

KARTAL'DAN SUMUDICA'YA YANIT!

İsmail Kartal: "Sumudica, geçen hafta benim zeminle alakalı dediklerime cevap vermiş ama geçen sene zeminle alakalı aynı eleştirileri kendisi de yapmış. Onunla ilgili bir cevap vermek istemiyorum. Muhatap olmak da istemiyorum." ifadelerini kullandı.