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Türkiye Kupası Haberler EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turu maçında EMS Yapı Sivasspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. EMS Yapı Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleden iki takım da çeyrek finale çıkabilmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Şubat 2024, Çarşamba 14:50 Güncelleme: 07 Şubat 2024, Çarşamba 15:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turu maçında EMS Yapı Sivaspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

Sivas'ta oynanan mücadelede iki takım da çeyrek finale yükselebilmek için sahada.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

EMS YAPI SİVASSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Nikolic, Burak, Mehmet Albayrak, Caner, Camara, Emre Gökay, Erdem Güleç, Kerem Atakan, Charisis, N'Jie, Koita.

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Metehan, Kahraman, Yasir, Soner, Boateng, Prip, Yunus, Moreno, Ethemi.

ASpor CANLI YAYIN

EMS YAPI SİVASSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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