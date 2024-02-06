Son 16 karnavalı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu, bugün başlıyor. Büyük heyecan, saat 14.30'da Fatih Karagümrük- Yılport Samsunspor maçıyla start alacak. Ardından saat 17.30'da Ankaragücü, 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'la başkentte kozlarını paylaşacak. Günün son karşılaşmasında ise Türkiye Kupası'nın favorilerinden Galatasaray, Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Bandırmaspor'u konuk edecek. Yarın ve Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 3 gün boyunca futbolseverleri ekranlara kilitleyecek birbirinden çekişmeli 8 maç, A Spor'dan HD kalitesinde şifresiz olarak yayınlanacak. Son 16 Turu'nda tur atlayan takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI / BUGÜN:



14.30 Karagümrük-Samsunspor Burak Pakkan



17.30 A.Gücü-24Erzincanspor A. Buğra Taşkınsoy



20.45 Galatasaray-Bandırma Muhammet A. Metoğlu



YARIN:



14.30 Sivasspor-Konyaspor Atilla Karaoğlan



17.30 Başakşehir-Hatayspor Bahattin Şimşek



20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe Burak Şeker



PERŞEMBE:



17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor Mert Güzenge



20.45 Antalyaspor-Beşiktaş Ümit Öztürk