Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray 1. Lig ekibi Bandırmaspor kozlarını paylaşıyor.

Sarı kırmızılılar rakibini mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Teksüt Bandırmaspor ise deplasmanda galip gelerek kupada yoluna devam etmek istiyor.

CARLOS VINICIUS İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Bandırmaspor maçıyla taraftara merhaba dedi. Gelir gelmez takım ile idmanlara başlayan ve neşeli bir görüntü sergileyen Carlos Vinicius ilk maçında ilk 11'de yer alıyor.

GALATASARAY BANDIRMASPOR ZTK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

GALATASARAY - TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Barış Alper, Davinson, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius.

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Batuhan, Sergen, Mexer, Emre Batuhan, Levent, Mehmet, Foor, Doğan Can, Djite.

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 20:45'te Rams Park Stadyumu'nda başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.