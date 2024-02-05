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Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe kupada Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe kupada Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Giriş: 05 Şubat 2024, Pazartesi 15:34

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, 6 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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